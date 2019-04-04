兒童節行公益 樹人國小師生捐版畫文創募款賑災

2019-04-04 08:43

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝兒童節，偏鄉樹人國小將師生版畫文創公益募款全數捐贈作為東非震災用，長期以來受到各界關心的樹人國小，學童希望能回饋社會，學習感恩。

仁德區臺南慈濟靜思堂目前正舉辦樹人師生版畫作品展（3/1~4/14），參與展出的學童站在自己的畫作前，面對觀眾介紹自己作品的創作理念及心得。展覽期間，展場提供許多版畫的文創品，如背包、桌曆、筆記本、明信片等，觀展者隨喜捐款。

校長劉裕承表示，原預定展期結束後捐贈募款，但適逢3月份熱帶氣旋「伊代」以颶風級強風和大雨橫掃非洲3個國家，災情慘重，慈濟證嚴法師號召以實際的行動協助重建家園。

樹人國小師生今天將展場文創品公益捐贈的善款全數捐給慈濟投入東非賑災工作，劉裕承說，樹人國小長期獲得各界善心人士關懷與扶持，學校也鼓勵學生將手心從向上變成向下，幫助更多需要幫助的人，實踐地球公民的關懷力量，今年全校師生都歡度一個最特別的兒童節。

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