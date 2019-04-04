連假首日氣溫回升 東半部、山區留意局部短暫陣雨

2019-04-04 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日西半部大致為多雲穩定天氣，東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨的機率。今日氣溫方面，會比昨天再回升，北部及東半部約26、27度，中南部約28至30度，感受相當暖熱，而夜裡清晨各地低溫大多介於18至22度之間，日夜溫差稍大也請多加留意。

今日空氣品質部分，台灣附近環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，清晨至上午擴散條件較差，午後風速增強，西半部空氣品質稍好轉，夜間風速轉弱，污染物物濃度易累積；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區擴散條件較差，空氣品質為「紅色警示」等級。

未來天氣部分，週五（5日）東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲穩定的天氣，北部地區雲多偶飄雨，中部地區偶爾零星短暫陣雨，中南部山區午後零星短暫陣雨。週六、下週日（6日、7日）水氣稍減少，東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部山區有局部午後短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下週一、下週二（8日、9日），東北部、東部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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