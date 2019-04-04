04/04 各報重點新聞一覽

自由時報
勞保年金5月起調高 13.4萬人受惠 年均多領萬元
自二○一二年起到去年累計消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅已逾五％，達到調高勞保年金法定數據，勞動部可望自下月起等幅調高二○一二年當年請領老年、失能及遺屬三大年金者的請領金額，初估約十三．四六萬人受惠，五月調漲、六月入帳；若勞工老年年金月領兩萬元，以五．一四％估算，相當於每月可多領一○二八元、每年多一萬二三三六元。
「猜總統，拿獎金」 破獲台大畢業生 架網賭大選
總統大選議題持續發燒之際，警方破獲國內首宗「猜總統，拿獎金」以總統大選為主題的「區塊鏈賭博網站」！畢業於台大資訊工程系的卅三歲陳姓高材生，原是北市信義區一家資訊公司工程師，也是一位架設「區塊鏈」的高手，他離職後涉嫌設計以總統大選為投注標的的「區塊鏈」賭博網站，供網友以「EOS」虛擬貨幣下注，開張五天即遭警方破獲。
眼睛躲4隻汗蜂 腫成鹹蛋超人
世界首例！一名二十歲女子日前到高雄大寮山區掃墓，回家後眼睛腫成如鹹蛋超人般，輔英科大附屬醫院眼科醫師洪啟庭診治發現，她的眼睛內有四隻奄奄一息的汗蜂。洪啟庭指出，汗蜂喜歡吸取人類汗水，可能是被風吹入眼球內，誤以為淚水是汗水，沒有攻擊患者眼球構造，否則會失明。
蘋果日報
米其林12元吃得到 必比登推薦8夜市24攤商 15家新入榜
有美食聖經美譽的《台北米其林指南》，昨公布今年入選象徵平價美食的「必比登推介」夜市小吃名單，總計8大夜市共24家小吃入選，最低價有12元的甜酥餅，其餘也僅要數十元銅板價，不僅比去年5大夜市共10家小吃評選範圍更廣，還首度有甜品入選，美食家認為格外有指標意義。
教女回巴掌 虎媽道歉 率姊妹淘闖校園動私刑「以暴制暴」惹議
台南市一名母親因為讀小四女兒，2年前遭同學掌摑，內心留下陰影，本月1日率姊妹淘直搗學校，要女兒當著全班師生回擊，掌摑對方耳光，事後還把影片po網，「以暴制暴」引發議論。張女昨天貼道歉文，強調她失控、做了壞榜樣。校方表示，將以時間換取空間，待4天清明連假後再設法邀請雙方坐下來好好談，一切以輔導學童為主。
聯合報
府院角力？蘇揆主導 公股高層人事大地震
公股金融機構高層人事大地震，財政部昨晚公布，第一金控暨銀行董事長內定由合庫金控前董座廖燦昌接任，華南金控暨銀行董事長由高雄銀行董事長張雲鵬接任，土地銀行董事長由合庫銀行總經理黃伯川接任，土銀董事長凌忠嫄則改任彰化銀行董事長。
韓國瑜「照顧市民」…小林村國賠 高市府放棄上訴
二○○九年莫拉克颱風造成前高雄縣甲仙鄉小林村的滅村慘劇，共三八一人死亡、十六人失蹤，居民訴請國家賠償，官司纏訟十年；高雄高分院更一審日前逆轉改判高雄市政府要賠償十五名災民，全案雖可上訴，但高雄市長韓國瑜昨天宣布市府放棄上訴。
中國時報
美陸戰隊 2005就進駐AIT
陸機日前穿過海峽中線，蔡英文總統也揚言採強勢驅離，在兩岸軍事對峙升高之際，美國在台協會（AIT）昨首度證實，自2005年起，美國政府就在AIT派駐包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊等現役軍人。但外傳，美國將為AIT增編一名陸戰隊軍官，功能完全比照邦交國的駐外武官，而不僅僅是館處配置陸戰隊的使館守衛。
吳韓會臨時叫停 徵召好事多磨
「吳韓會」一波三折！國民黨主席吳敦義昨晨才宣布，明（5）日將與高雄市長韓國瑜會面，徵詢韓是否願接受黨內徵召選總統，未料昨午卻傳出韓致電黨中央，盼18日自美返台後再擇期會面。吳韓會好事多磨，急煞拱韓基層。
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自2012年起到去年累計CPI成長率已逾5％，勞動部可望自下月起等幅調高2012年當年請領老年、失能及遺屬3大年金者的請領金額，初估約13.46萬人受惠，5月調漲、6月入帳。（資料照）
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畢業於台大資工系的陳男，涉嫌設計以總統大選為投注標的的「區塊鏈」賭博網站，供網友以「EOS」虛擬貨幣下注。（記者邱俊福翻攝）
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一名20歲女子日前掃墓回家後，眼睛腫成如鹹蛋超人般，就醫診治發現眼睛內有4隻奄奄一息的汗蜂。（記者洪臣宏翻攝）
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美國在台協會昨首次證實，從2005年開始，美國政府就已派遣包括陸海空三軍與陸戰隊等現役軍人常駐。圖為內湖新館。（資料照）
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