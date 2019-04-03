台德合作經典歌劇驚艷歐陸 《杜蘭朵》明台灣首演

2019-04-03 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與德國萊茵歌劇院共製經典歌劇《杜蘭朵》，以古今交錯的夢境，打造出嶄新視角，展現東方意象之美，驚艷歐陸場場滿座，創下歐洲歌劇院首度演出由台籍團隊製作歌劇的紀錄，明首度回台演出完售，凸顯台灣歌劇產業受到國際肯定。

義大利歌劇巨擘普契尼的歌劇《杜蘭朵》，是全球各大歌劇院持續上演的經典作品，衛武營與德國萊茵歌劇院共製版本，由台灣知名劇場導演黎煥雄，與舞台設計梁若珊、新媒體影像設計王俊傑、服裝設計賴宣吾等，跳脫過往西方視角的東方想像，打造出與過往不同觀點的《杜蘭朵》。

衛武營藝術總監簡文彬表示，《杜蘭朵》的國際共製具有劃時代意義，台灣團隊的歌劇作品首次在歌劇起源地歐洲上演，製作、創意團隊全部來自台灣，從2015年德國首演後，席捲歐洲迄今連演26場，獲得極高讚賞。

簡文彬更肯定左涵瀛是台灣真正的杜蘭朵，完美詮釋女主角杜蘭朵冷酷多變的性格，證明台灣人才與國際相比毫不遜色，也看到台灣在歌劇產業可以努力的地方。

導演黎煥雄以擅長的混雜多方元素手法重新演繹《杜蘭朵》，服裝考據自元朝，舞台設計暗藏玄機，背景以剪紙式宮殿造型，運用大量潑墨、卷軸，搭配多媒體影像投射，渲染出杜蘭朵及3道謎題解答的中文書法字體，這是過去《杜蘭朵》所沒有的，展現東方意象之美，引起西方觀眾驚嘆。

黎煥雄笑稱要給觀眾「好看」，從舞台設計、新媒體影像、服裝等，藏著很多東方美學的底蘊，並在劇中加入新角色意象女孩，等同以一雙新的眼睛，從既進入又旁觀的新角度，讓全劇呈現穿越感，更深層投射現實中超級強權，令人又愛又恨，透過傳統與現代意象交錯，串接超現實與跳躍情節，反映出當代的觀點。

值得一提的是，《杜蘭朵》原先規劃3場演出，今年初啟售不到2週，3場演出近6000張門票售罄，加演1場2天完售，明起將一連演出4場，由簡文彬擔綱指揮，率領長榮交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團、高雄市管樂團與國內外歌手，在衛武營歌劇院進行全台首演。

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