獨家》驚悚！眼睛躲了4隻汗蜂 腫如鹹蛋超人

2019-04-04 02:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕世界首例！一名20歲女性日前到大寮山區掃墓，回來後眼睛腫得如鹹蛋超人般，經輔英科大附屬醫院眼科醫師洪啟庭診治，發現她的眼睛內有4隻奄奄一息的汗蜂。洪啟庭指出，汗蜂喜歡吸取人類汗水，這次被風吹入眼球內，誤以為淚水是汗水，幸好沒有攻擊患者眼球構造，否則會失明。

該名女性患者跟著家族到山區掃墓，她蹲著割草時突然颳起風勢，感覺好像有沙子跑進眼睛，她不敢大力揉眼皮，只用清水稍作眼眶外圍清洗，返家後左眼的灼熱感、發癢與異物感更為嚴重，且眼皮腫脹成「鹹蛋超人」般，立刻就醫。

洪啟庭指出，病患到診時眼睛嚴重腫脹，無法徒手翻開眼皮，先給予眼用麻藥，並在顯微鏡下以細棉棒在稍為翻開的眼皮空隙間進去，慢慢清出分泌物，赫然掏出4隻還在掙扎的約3mm（毫米）蜂類。

經台灣大學昆蟲系教授蕭旭峰確認，誤闖眼球的蜂類是屬於一般人不熟悉的「膜翅目集蜂科」蜂類，其學名為Halctidae，俗稱汗蜂，喜歡吸取人類汗水，在全世界海拔1千公尺以下的生態中生存，多築巢於地下或枯枝旁，在登山、掃墓與踏青時，都可能和其不期而遇。

洪啟庭掏出了汗蜂，但患者左眼的最佳矯正視力只有0.1，且結膜嚴重、合併角膜糜爛，所幸蜂體沒有被患者揉散，而汗蜂也誤以為淚水是汗水，沒有攻擊眼球構造，他說，一旦蜂體破壞，或是雌蜂攻擊眼睛的細微構造，造成眼壓升高或是汗蜂身體內的複雜組織對於眼睛產生毒性變化，後果不敢想像，失明的機會相當高。患者住院3天治療，視力恢復到0.8痊癒出院。

洪啟庭表示，從事野外活動若有異物入侵眼睛，都不要大力去揉眼皮，應該立刻就醫，另外台灣的日光有強烈的紫外線，最好能配戴太陽眼鏡以避免白內障與黃斑部病變的快速衍生，同時也可以阻隔雜物、昆蟲甚至蜂類的襲擊。

經翻找文獻，洪啟庭確認這是世界首例，將投稿相關期刊。

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