腦麻兒獲選模範兒童 父親感恩又欣慰

2019-04-03 21:54

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市模範兒童表揚大會今天在興嘉國小舉行，由市長黃敏惠頒發獎狀表揚幼兒園、國小模範兒童總計202位。其中，大同國小特教班吳依靜出生即患有腦性麻痺，家人並未放棄希望，積極讓她接受治療及復健，並尋求專業協助，她個性好強，在課堂中，總是追求最好的表現，認真學習，獲頒模範兒童獎。

爸爸吳榮原陪同吳依靜出席頒獎典禮，他感謝師長悉心照顧，讓孩子越來越進步，看著孩子獲獎，讓他感到欣慰。

「教育決定人才，人才決定未來。」黃敏惠表示，兒童是我們未來的希望，每個孩子就像是發亮的星球，期勉各校努力發展自已的特色，找到孩子們的亮點，打造優質的環境，讓孩子們在快樂的環境中學習與成長。

蘭潭國小六年級模範生林慧妍除了是跆拳道高手，小提琴也拉得很好，弟弟目前讀該校小二，也是班上模範生；同校六年級的許冠伶和許冠俐，兩位模範生是雙胞胎，父母都是老師，哥哥也是嘉義國中模範生。

興嘉國小六年級林晏妤是學校的自治市小市長，與四年級的妹妹林筱倢一同榮獲模範兒童殊榮，林晏妤個性活潑開朗，林筱倢謹慎害羞，兩人感情很好，平時熱心幫助同學，在學校擁有好人緣，也都是學校短跑健將，經常參加校內運動競賽，表現傑出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/