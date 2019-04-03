罕病》台灣愛心助重建五官 緬甸罕病畸形女童如獲重生

2019-04-03 23:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕緬甸女童11歲的小勒罹患罕病「眼耳脊椎發育異常徵候群」導致沒有右耳及右眼長腫瘤、鼻歪斜、大嘴畸型症等臉部多處畸型，備受歧視，台灣企業資助來台就醫，經過7個月手術治療與重建，恢復視力也有了美麗耳朵，外表可愛甜美，重展笑顏，明天將回國上學，今天以中文向國人道謝「謝謝台灣」！

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長陳宏基表示，小勒罹患「眼耳脊椎發育異常徵候群」發生率僅10萬分之1，造成她天生沒有右耳、右下頜沒發育，右臉凹陷、大嘴畸型症、鼻歪斜，尤其右眼長腫瘤，視力僅0.1，再不治療會失明。

小勒接受3階段手術治療，先由眼科主任林慧茹開刀切除右眼腫瘤，改善弱視、斜視，視力恢復到0.7，接著由陳宏基兩次手術重建右耳，以肋軟骨重建耳廓，並整型歪斜的鼻子、縮小嘴部畸形，由於沒有右下頷骨，右臉凹陷以脂肪補充，最後又接受口腔部分矯正和蛀牙治療，臉部逐漸恢復正常，是個美麗的少女。

今天小勒在回國前接受各界祝福，也感謝各界援助，她以中文道謝「謝謝台灣、謝謝大家」回國後將重返學校就讀，希望以後當維修汽車工程師；小勒的媽媽說當她求助當地教會，台灣外交部、外貿協會伸出援手，在緬甸當地設鞋廠的寶成國際集團在去年8月資助來台治療，治療期間感到台灣滿滿的愛，非常感激。

陳宏基表示，這次國際醫療整合眼科、整型外科、耳鼻喉、牙科等跨科治療，必須要有完整的醫療計畫，由於小勒還在發育，今年10月會回診，3年後也回台重建右下頦骨及咬合矯正手術。

中國附醫副院長楊麗慧稱讚小勒勇敢挺過手術、復健痛苦，要為她比個讚；寶成集團董事長詹陸銘也特地到場祝福小勒，表示看到她展露甜美的笑容，笑說一切辛苦都值得，而寶成從2015年起在緬甸投資設廠，當地員工超過５千人，這次透過跨國援助，以實際行動幫助當地民眾，未來推動慈善公益的腳步更不會停歇。

今天中國附醫特地為小勒舉行祝福會，邀請了寶成集團董事長、中華民國外貿協秘書長葉明水、台緬經貿文化交流協會理事長楊岐、外交部中部辦事處處長宋子正大使、基督教全人關懷協會戴錦洲理事等人，多人總共超過半個小時一一致辭祝福小勒。

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