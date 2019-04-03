阻宏關電廠 立委要經濟部次長「負責任地說」...

2019-04-03 21:18

［記者黃美珠／關西報導］國民黨籍立委孔文吉今天以「負責任地說」追問是不是可以講「如果鄉親反對的話，我們電廠就不要蓋了」？經濟部常務次長林全能直言「如果大家統統反對，那我相信這個計畫也做不下去」。在場的台電副總經理籃宏偉說，台電配合開發單位和環保的相關法規規定，必須程序走完、合法設置的民營電廠，台電才會向對方買電。

立委林為洲說，這樣看來，要否決宏關設廠，除了經濟部用政策終結本案，或靠民眾逼不得已上街抗爭外，第3條可行的路，就是趁著宏關正進行環差審查的法定程序，把鄉親的疑慮、質疑統統提交給環保署後，以此說服環評委員投下不同意票，利用環評的法定程序否決掉宏關。

林為洲也認為，發電廠該放在工業區內才適當，因為工廠都是用電大戶，在工業區內蓋電廠就像是蓋另1個工廠一樣，對鄉親生活、環境的衝擊也比較小。

孔文吉今天是應同黨同事林為洲之邀，率領政院相關部會下鄉到新竹縣考察基層建設，關西鎮長劉德樑則以該鎮境內有1.77％原住民族、屬於平地原住民鄉鎮之1為由拔得視察行程的「頭香」，讓國會和政院到竹縣的第1站就來聽取關西人反宏關的心聲。

行政院則由經濟部常務次長林全能率隊，經濟部中部辦公室主任郭坤明、農委會副主委陳添壽、水保局副局長王晉倫、台電副總籃宏偉等單位都隨行，以給予地方最即時的回應。而關西鄉親一大早則在公所3樓禮堂纏綁抗議布條迎接這些貴客，一堆人搶著發言表達反對，宏關也有派人到場了解，警方更派員到場維安。

反宏關自救會由會長鄧光明、副會長嚴盛任、陳振才共同代表大家說出唯一訴求，就是要宏關「滾」！

陳振才特別強調，他們不問當年的環評過關有沒有問題？現在應不應該重啟環評？因為他們的主張就是「連環評都不用了」、「無條件撤案」！

政治人物像是：桃園市議員徐玉樹、新竹縣議員羅仕琦、張益生、林秉君、范曰富都跨域到場聲援。住在電廠計畫廠址周邊的關西「將軍村」也派出空軍退休上校曾德堂當代表，表示強烈的反對。

土地跟已運轉多年的新桃發電廠當「鄰居」的前關西鎮調解委員會主席張金財、關西鎮鄉土文化協會理事繆美琴分以地主和生態導覽工作者的觀察，點出了新桃電廠周邊茶葉減產、農作受影響的現況。

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長溫志洸則捧著1萬1000多份、反宏關的連署書，請立委孔文吉跟林為洲，以及政院相關部會睜大眼睛看關西鄉親的意志。

退休校長呂紹澄則抨擊環保署當年失職，明明電廠計畫廠址就是台北樹蛙等4種保育類動物的棲地，這樣環評卻能過關？！

馬武督部落發展協會理事長陳清明則嗆聲，做為莫那魯道的子孫，如果宏關過關，他一定帶領部落族人「出草」。

孔文吉說，現場16個起身發言者統統態度強烈反對宏關設廠，他要林全能「把鄉親的話都聽進去」外，還乾脆要林全能「負責任的說」：如果鄉親反對的話，我們電廠就不要蓋了。

林全能強調，現在仍在法令的程序裡面，就必須在法令的程序裡面去做處理，這是法治國家所必須要遵守的。至於鄉親們所提到的各項反對主張，他們會很負責任的在前述的法定程序內做檢視。他說，如果大家統統反對，那他相信這個計畫也就會做不下去。

台電副總經理籃宏偉則說，他們認為電廠必須要經過合法的程序設立以後，台電才會去購買，如果沒有按照程序進行，台電也不會去買電。他們會配合開發單位和環保的相關法規規定，程序走完、合法設置，台電才會跟對方買電。

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