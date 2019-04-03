平鎮埤塘遭傾倒廢棄木材 環保局追禍首

2019-04-03 21:45

［記者許倬勛／桃園報導］桃市平鎮區復旦路3段136巷內有座埤塘，高雙里農民多引此處水源灌溉，近期疑遭人傾倒廢棄木材、電纜線，農民擔心影響水質，也怕發生火警。環保局昨到場稽查，發現是台電公司外包廠商堆放木頭棧板，處理不慎掉落水面，依法裁罰1200元並要求廠商限期改善，逾期將按次連續處罰。

遭傾倒廢棄物的埤塘是石門農田水利會所有，位於宋屋里、高雙里交界，數十年來農民引水灌溉，養成默契定期到周圍清淤清運，維持水質及環境整潔，近期卻發現埤塘旁的一處空地堆放大量木棧板、廢木材、電纜線，部分木材落入水中，已發白腐爛，推測應廢棄多時，憂影響水質，趕緊向民代通報。

市議員黃敬平昨偕同環保局到場，稽查人員調查發現，台電公司委外包商因在附近施做電纜工程，向地主承租土地後，在該處堆置約占地五坪的廢棄木材、木棧板、電纜線等，現場未加以覆蓋且疏於管理，才會導致物品落入水中，當場依廢棄物清理法第50條第一項規定告發，最高可裁處6千元罰鍰，並要求包商於11日前整理整齊，逾期將按次連續處罰。

環保局表示，包商雖依法承租土地，堆積物也非民生垃圾或事業廢棄物，但木材落入水面顯見疏於管理，即使沒有立即污染危害，業者仍應負最大責任，未來會加強稽巡查，呼籲勿存僥倖隨意傾倒、燃燒廢棄物，民眾若有發現違法情事也可隨時通報環保局稽查。

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