南迴431K施工管制路段 清明連假開放雙向通行

2019-04-03 17:40

［記者陳賢義／台東報導］因應清明節四天連續假期到來，公路局為舒通大量返鄉車流，台9線南迴公路431K大鳥路段原施工管制路段，今日下午3點恢復雙線雙向通行，西部濱海公路南區臨時工程處第七工務段呼籲用路人遵守交通標誌及標線引導， 小心行駛保平安。

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