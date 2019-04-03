桃園市推動「交通寧靜區」 年底至少設置10處

2019-04-03 19:22

［記者謝武雄／桃園報導］市府交通局從今年起推動「交通寧靜區」，並以中壢區六和兒童公園周邊為示範場域，至今全市已經有3處「交通寧靜區」；市議員舒翠玲今天質詢時認為設置「交通寧靜區」，對於降低車禍及人員傷亡有很大助益，至今台北已經設置152處、新北也有94處，桃園也有3處實在太少，希望加速推動「交通寧靜區」設置。

交通局長劉慶豐表示，「交通寧靜區」是利用牌面及標線方式進行速限管理，讓行經區內車輛的車速降到時速30公里以下，以維護行人穿越安全並減少肇事發生，目前除了中壢區六和兒童公園周邊，另有桃園區南門國小及楊梅區楊光國小周邊畫為「交通寧靜區」。

劉慶豐說，目前教育局清查各學校交通狀況後，提供20個名單給交通局，交通局將要求地方人士共同會勘，尋求共識，預估年底前至少設置10座「交通寧靜區」。

舒翠玲表示，目前全國281處「交通寧靜區」，又以台北市152處最高，「交通寧靜區」除要求進入區內車輛維持時速30公里以下，還禁鳴喇叭，根據調查資料顯示，車速在卅公里以下，車禍傷亡機率為10％以下，但時速到達50公里，車禍傷亡機率就高達80％；桃園已經是直轄市，對於「交通寧靜區」設置應該急起直追。

舒翠玲說，台北市設置「交通寧靜區」後，區內車禍事故數量減少68％、傷亡減少64％，台南市目前設置5處「交通寧靜區」，事故、傷亡也減少近3成。

舒翠玲說，「交通寧靜區」都是劃設在人潮、小朋友或老人家眾多的地方，要求時速降至30公里以下，的確有其必要。

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