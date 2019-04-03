北市頂尖高中社團狼師性侵學生確定成案 通報全國禁聘

2019-04-03 17:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市頂尖明星高中爆發社團男老師性侵學生疑案，台北市教育局今日中午召開性別平等教育委員會調查此案，確認該性侵案成立，教育局主任秘書陳素慧下午4點多出面說明，表示將要求學校儘速將調查結果報到教育局，並列入全國不適任教育人員資訊網，未來該師不會在全國各級學校晉用，不能進入校園做社團指導，學校聘用教師或相關契約教育人員前，也必須上網查詢，必要時可以發文到各縣市教育局了解性侵害紀錄。

本報獨家揭露，北市頂尖明星高中傳出有社團男老師疑似性侵男學生，總共3起通報案件，至少2人受害，導致受害學生身心嚴重受創，狼師被火速不續聘，但仍在其他高中兼課指導社團，恐染指其他年輕學子。

教育局在今日召開性平委員會調查此案，確認其中一案成立。陳素慧指出，外聘委員調查雙方當事人包含行為人、被行為人，都有做訪談並取得雙方同意，經過訪談相關行為有被確認（指性侵害行為），目前有一案成立，一案不成立。

陳素慧表示，成案是指符合性平法的性侵害，但若以刑法罪章要件，是符合性妨礙自主成立。媒體問先前傳出該師與學生爆出感情糾紛，陳素慧表示，調查內容無法透露。

至於受害學生，陳素慧表示，學校啟動輔導機制，給予學生輔導資源，必要時提供諮商服務，並告知學生相關法律權益，目前了解學生心情還算穩定。

陳素慧表示，這類契約專長人員有其專業，但不如一般教師有經過師培體系，不太理解師生倫理份際，教育局未來要求學生聘用這些契約人員或社團老師之前，舉辦講習了解師生份際與規則，也會在契約中加入若發生這類情事將不得聘用的條件。

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