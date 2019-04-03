雲林荔枝不開花 農委會宣布列入現金救助災區

2019-04-03 18:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕暖冬又碰上乾旱，雲林縣許多荔枝園果樹不開花，農民恐將損失慘重，立委劉建國今天陪同農委會主委陳吉仲勘災後，陳吉仲當場宣布雲林納入農業天然災害現金救助災區，7日公告、8日起受理申報。

雲林縣荔枝種植面積大約68公傾，主要栽種黑葉及糯米品種，但今年受氣候變遷果樹嚴重受損，至今滿園果樹都不會開花猛抽新芽，果農林志成無奈地說，今年底一定沒有荔枝可以收成。

農委會農業試驗所博士張哲瑋也證實雲林地區的荔枝果實確實因氣候不順造成不會開花，未來恐怕也難結果，農民損失也一定會超過2成，符合救助標準。

劉建國指出，荔枝分布在台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東等縣市，今年初農委會核定荔枝屬天然災害，台中、南投、彰化、嘉義、高雄通通列入救助，獨漏雲林縣，經古坑山區農民陳情反映，才要求農委會主委實地勘災。

面對荔枝災情真的十分嚴重，陳吉仲當場宣布雲林荔枝列現金救助災區，但因清明連假在即，為避免影響農民申報作業，將在本月7日正式公告，8日起10日內請凡是有栽種荔枝的農民到各鄉鎮市公所申報。

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