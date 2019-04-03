小吃店收費限播特定新聞台 議員要求應標示「廣告」

2019-04-03 19:08

〔記者蔡文居／台南報導〕針對目前許多台南小吃店內電視只播特定新聞台，民眾想轉台也遭拒一事，台南市議員李宗翰今天（4月3日）於南市議會中質詢，要求市府新聞處不應置身事外，針對系統性的要求店家只能播放單一頻道，並且給予店家金額或物品回饋，應該要標示為廣告。

南市新聞處長劉怡伶表示，類似的情形讓民眾無從選擇，這對言論自由和民眾知的權利是一種剝奪，會蒐集向中央反映，也會就地方的權責，來調查評估。

李宗翰表示，有該特定電視台前些日子被網友統計，60分鐘的新聞節目中有31分鐘在播報單一政治人物，足達廣告時間的3倍，顯然電視台覺得播報這樣的新聞比廣告效益更大。

李宗翰說，目前有許多民眾反應，許多小吃店、自助餐內電視只播放單一頻道，民眾詢問是否能轉台也遭拒絕。經查，不是只有單一店家有發生這樣的狀況，在台南有非常多的店家鎖定特定頻道。也有店家提到，會有電視業者來詢問願意給予金額補貼或免費電視機台，讓店家只播單一頻道。

李宗翰說，公民已意識到媒體識讀的重要性，中央政府也開始著手調查，但南市府卻未有動作。他強調，尊重媒體的新聞自由，但如果是有系統性的要求店家只能播放單一頻道，並且給予店家金額或物品回饋，應該要標示為廣告。不能讓民眾在不知這其實是廣告的情況下，失去選擇的權力。

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