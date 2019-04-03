大肚水德宮水神超神 信眾建十二生肖水龍頭

2019-04-03 20:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大肚立全社區內有一座水德宮，是祭拜「水神大帝」，保佑著社區人的用水，由於相當靈驗，921大地震、桃芝颱風停水時，水井仍有水，供應社區及大肚山其他社區民眾用水，民眾因此捐款建廟，還建12生肖水龍頭，水質有經過過濾，讓信徒們依生肖來取水喝保平安。

立全社區的民眾目前有2百多戶，但40多年前，立全社區一片荒蕪，有建商來興建2百多戶的建案，但因大肚山沒有自來水，建商便開挖一口水井，深達2百公尺，但因太偏僻，無人來買，建商倒閉。

之後另有建商承接，住戶才增多，因為此處沒有自來水，成為當時30多戶人家的生命泉源，由於這口井實在太重要，因此住戶便年年拜三官大帝，感謝水神的保佑。

由於這口井抽水設施曾損壞過，社區人本來無組織，眾人為了修水井，便成立社區管委會，來解決社區一切的問題。

在921大地震時，各區都停水，立全社區停電1、2天後，就有水可使用，但其他地區都無水可用，立全社區的水井便援助大肚山其他社區，很多人都排隊取水，之後桃芝颱風、七二水災，在各地皆無水的狀況下、立全立區的水井卻成為整個大肚山民眾的救星，甚至還有消防車來取水。

10多年前農曆10月15日這一天，這個井突然出不了水，讓社區人相當訝異，檢查抽水機並未損壞，而當天為農曆是三官大帝的生日，有人突然想到尚未拜拜，眾人趕快拜拜，拜完後便試抽看看，竟抽出水了，大家直呼神奇，原來水神不高興大家忘了他的生日，而眾人更認為是否三官大帝是否希望有座廟。

眾人擲筊，3次聖筊，眾人花了幾年時間籌錢終於蓋了「水神大帝」的水德宮，是在8月28日安座，因此當地民眾便定八月二十八日是水神大帝的生日。

目前，社區人都改用自來水，水井仍在使用，除了澆灌社區的菜園，還在水井旁設了12生肖水龍頭，讓信徒依其生肖取水消災解厄。

主委林進忠表示，水井的水質不但符合環保局標準，而且水龍頭取出的水都經過過濾，民眾可安心的生飲，社區的人也常常生飲或拿來泡茶。

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