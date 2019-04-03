大甲媽繞境7日登場 氣象局觀測車沿途報天氣

2019-04-03 17:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大甲媽祖繞境7日登場，中央氣象局與大甲鎮瀾宮連續第7年攜手合作，自4月7日起的9天8夜馬祖繞境進香活動將由氣象觀測車沿途提供最新氣象資訊，氣象局也會透過簡訊，隨時通知鎮瀾宮服務團隊即將發生的劇烈天氣。

氣象局表示，遶境活動每年都吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，讓活動更安全、便利，因此雙方第7度合作加強氣象資訊服務，於活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息之提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以簡訊通知鎮瀾宮服務團隊。

氣象局同時在4月7日、10至11日及14日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心及花壇鄉文德宮前設置氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，並由氣象局資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備；活動期間民眾至服務站拍照打卡或答對問題，即可獲得限量紀念品，共計1200份，送完為止。

此外，氣象局也在活動期間，為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供之連結，以及透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團等多元管道，獲得天氣觀測或預報相關資訊，以規劃行程和準備衣物。

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