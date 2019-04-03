宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣政壇大老、羅東博愛醫院創辦人許文政今天辭世，享壽95歲。

許文政曾任監察委員、宜蘭縣議長、總統府資政，胞兄羅文堂當過國大代表，2兄弟過去在宜蘭政壇呼風喚雨，羅文堂去世多年，許文政今天凌晨0時30分，因自然衰老離世。

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