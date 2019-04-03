自費麻疹疫苗傳供貨吃緊 疾管署：已協調不會缺貨

2019-04-03 15:02

〔記者林惠琴／台北報導〕國際間麻疹疫情頻傳，民眾自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）需求增加，傳出供貨吃緊，衛福部疾管署表示，目前市面上流通與存貨尚有約6萬劑，已主動協調藥廠加速進口，並將視狀況釋出公費疫苗因應，估計不會缺貨。

供應自費MMR疫苗的其中1家藥廠、默沙東藥廠，今日將發函給醫療院所，說明供貨將僅優先提供給合約醫療院所。

疾管署副署長羅一鈞表示，一般來說，每月自費MMR疫苗接種量約5千至6千劑，但今年光是1至3月就已用掉5萬劑，大約是原本的3倍，主要原因是旅遊需求，像是日本麻疹疫情讓不少旅行的民眾願意施打，以及醫療院所為預防員工感染而大量採購。

羅一鈞指出，目前市面上流通的自費MMR疫苗尚有約3萬劑，該署已主動協調2家供應藥廠加速進口，默沙東藥廠仍有庫存約2萬劑，將優先提供給合約醫療院所，但已向國外原廠爭取3萬劑疫苗，預計於7月上旬到貨，葛蘭素史克藥廠則可供應1萬餘劑疫苗。

此外，羅一鈞提及，目前國內幼童常規接種的公費MMR疫苗尚有34.5萬劑，庫存充足，將視需求機動調度，可釋出約5萬劑公費疫苗因應自費疫苗需求，估計已足夠上半年民眾自費接種所需，不會發生缺貨。

今年國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染，19例為境外移入，其中，境外移入感染國家包含越南、菲律賓、中國、泰國、印尼、日本、緬甸等地。

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