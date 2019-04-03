中市兒藝節 「水仙與薔薇的秘密花園」13日見

2019-04-03 15:14

〔記者歐素美／台中報導〕2019台中市兒童藝術節來囉！童顏劇團全新改編「水仙與薔薇的秘密花園」，將於4月13日晚上在葫蘆墩文化中心演出，該劇以充滿歡樂的喜劇元素，探討人類與生態環境的平衡共存，演出結束並將限量發放植物種子，希望將劇中愛護環境的理念傳達延伸，具體實踐於生活中。

童顏劇團於1994年由藝術總監張黎明創設，以原創劇本，關懷土地與原生文化，結合多元造型藝術和豐富的音樂性為創作主軸，是中部最具規模的現代劇團之一。

2019年全新再製的「水仙與薔薇的秘密花園」，提升內容深度及角色的飽滿度，整體美學創作大幅升級。主角水仙與薔薇兩姐妹運用與自然對話的神奇能力，打造維護清新乾淨的美麗家園，眼見利益薰心的建商為了興建大型遊樂場，砍伐剷除綠樹花草、黑煙蔽日，兩姐妹極盡所能想方設法抵抗這場危機，將村子回復生機盎然的往日美景。

劇中村民的閒話家常劇情，以類「歌隊」的表現形式，呈現市井小民彼此揶揄、嘻笑怒罵，卻真實顯露直率溫暖的人性本質。全劇藉由緊湊情節、精湛風趣的演出，重現每人心中樂土「秘密花園」。

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