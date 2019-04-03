「三月瘋媽祖」不用愁 防鐵腿有撇步

2019-04-03 15:07

〔記者歐素美／台中報導〕3月瘋媽祖！大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮媽將先後於4月7日晚上10點及4月8日凌晨1點20分，一前一後起駕出發，10天9夜行程對於信徒香客是項挑戰，長時間跟隨媽祖徒步遠行，許多人因平時沒有運動習慣，肌肉在拉長的狀態下反覆收縮，可能出現延遲性肌肉痠痛，俗稱「鐵腿」，醫師表示，可以冰敷再熱敷，緩解痠痛。

童綜合醫院復健科醫師鄭琦加提醒民眾在參加遶境進香前，可以先進行適度的中長途行走訓練，鍛鍊腿部力量，讓肌肉習慣遠距離的行走動作，使肌肉產生適應性而達到保護的效果，預防進香時因突然長時間行走出現肌肉嚴重痠痛或拉傷，另運動前暖身、運動後溫和伸展及按摩，也能保護並幫助肌肉放鬆及恢復。

鄭琦加指出，「鐵腿」通常發生於劇烈或過度運動後約24至48小時內，如果在進香途中出現「鐵腿」症狀，2天內可先以冰敷，再以熱敷的方式緩解痠痛，若以便利性考量，則可使用痠痛貼布替代，清涼型貼布有類似冰敷消炎止痛的效用，溫熱型的貼布則類似於熱敷可以緩解痠痛；如果「鐵腿」持續超過1星期就有可能是肌肉較嚴重的損傷或伴隨其他組織的傷害，應至門診尋求專業醫師治療。

大甲媽及白沙屯媽遶境進香期間，童綜合醫院每天皆派遣2台救護車及18名醫護團隊跟隨進香隊伍，全程支援提供民眾專業的醫療照護與後送服務，民眾若在進香途中感到身體不適，可隨時尋求醫護人員的協助。

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