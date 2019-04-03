針灸回家抓頭竟發現頭上針漏拔 他嘆：才剛車禍

2019-04-03 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕這樣太危險！有男網友到中醫診所針灸，沒想到要離開前有根針診所沒拔到，晚上男網友摸到後腦杓才驚覺，讓才剛出車禍的他再度受到驚嚇。

「該說我衰到底呢？還是福星高照？」這名男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，上週他發生車禍，這幾天出院後，因為手部受傷處仍疼痛難耐，半夜被痛醒的原PO決定聽取朋友的建議，到中醫診所針灸，回家後，晚上原PO和媽媽聊天時，突然覺得後腦杓癢癢的，順手抓了一下，沒想到「居然摸到頭上還有一根針」，原PO傻眼直呼，「這是哪招啊？」「不就還好我習慣晚睡...不然又要睡到一半痛醒還是起床後發現自己落紅嗎？」

PO一出，網友紛紛回應，「行動針線包」、「夭壽哦！是要送你當避雷針嗎」、「針灸拔針護士沒在算針的嗎？還好有發現不然真的很危險」、「針人4ni」、「這個神扯！但還好版主沒事，是福星高照」、「有吃又有拿，便宜你了（大誤）」、「還好你沒騎機車」。

沒想到不少網友也遇過，「我也有過插在頭上，差點安全帽戴上去就傻眼！還是自己拔起來」、「我是在前額...戴安全帽騎車回家都還沒發現」、「老天有保佑！我還遇過老闆用美容科畢業的小姐，然後讓她穿護士服假扮護理師，結果美容科的小姐每次都漏針，或是把病人包紮成超大的木乃伊」。

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