相隔17年 基市4議員再與年輕人尬舞反毒

2019-04-03 13:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕同手同腳也要尬舞反毒！基隆護國城隍廟與崇右影藝科技大學街舞社，4月6日將在基隆文化中心舉辦反毒總動員街舞大賽，相隔17年，市議員宋瑋莉、何淑萍、莊錦田和張耿輝4人再度組成456聯隊，和年輕人尬舞反毒。

基隆城隍廟總幹事郭牲良說，撼動HDA的成員，每年自掏腰包全台跑30所以上的學校表演民俗技藝，倡導反毒，今年和和崇右影藝科大街舞社合辦反毒街舞大賽，6日下午2點在文化中心大廳舉行，目前已有700多人報名，還保留部分名額給現場報名。

市議員宋瑋莉、何淑萍、莊錦田和張耿輝4人，17年前曾經組隊來尬舞，今年再度組成456聯隊參賽，4位議員年齡加起來有220歲，練習時動作雖卡卡的，還出現同手同腳的情況，但熱情不減，努力練舞，就是要和789年級的年輕人尬一下。

目前是舞蹈老師的張仁瑋，20年前就在文化中心前練街舞，是基隆第1代的街舞愛好者，現在已是舞蹈老師，也在基中、瑞工、崇右等校教舞，他說，街舞從當年街頭跳的舞，快成為奧運正規運動了，很感謝城隍廟舉辦街舞大賽，支持在地年輕人的正當休閒運動，更重要的是反毒，希望6日大家來交流尬舞。

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