白沙屯媽祖婆進香 報名人數可望破5萬人

2019-04-03 13:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國重要宗教盛事、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，常吸引大批信眾隨行，拱天宮廟方指出，截至昨天為止報名人數已經突破47000人，打破去年43000人紀錄，接下來的清明連假預估會增加報名人數，可望突破50000人大關。

苗栗縣政府文化觀光局、通霄鎮公所今天也在拱天宮廟前舉辦行前記者會，表達對縣內重要無形文化資產的重視，也在明天深夜11點15分放頭旗前揭開活動序幕。

拱天宮管理委員會主委洪文華說，雖然今年白沙屯媽祖婆進香與大甲鎮瀾宮撞期，但是仍不減信眾熱情，目前報名人數已經突破47000人，打破去年紀錄，在4月8日凌晨媽祖婆出發前，預估報名人數還會增加，可望突破5萬人大關。

另外，白沙屯媽祖網路電視台最近也公布白沙屯媽祖專屬新曲MV發表，MV收錄了以往進香的各種畫面，包括許多珍貴近拍、空拍畫面，讓人感受到信眾的虔誠以及進香隊伍的震撼。

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