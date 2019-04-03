超創意！國小生設計兒童節禮物 中學生都搶著要

2019-04-03 12:56

〔記者邱書昱／新北報導〕自己動手做兒童節禮物！新北市樹林區桃子腳國小每到兒童節前夕都會發表學生們自己發想、創作的禮物，今年是由六年樸班的陳晉灝、簡靖恩設計的「桃之一ㄠ一ㄠ收納盒」，結合社區的資源打造木製盒子，上頭更印有萬年曆、創意小遊戲，讓收到的學生們大呼超有趣。

連續舉辦5年的兒童節創意禮物，桃子腳國小校長周仁尹表示，一般學校通常都是以採透兒童節禮物發送，不過，學校是結合五、六年級的創意課程，經過設計、修正，讓學生評選，挑出大家最喜愛的禮物。

他也說，學生從上學期九月開始著手規劃，並且與柑園文教基金會合作、附近的木頭工廠合作，利用寒假期間和設計師相互討論，這也是業界對話、接軌。

設計的陳晉灝及簡靖恩笑說，平常就很喜歡動腦發想，兒童節禮物就是要讓使用者方便又好玩，一開始計劃製作竹槍，但是考量安全性、環保、趣味性，因此重新思考更改為置物收納盒，同時結合創意棋盤遊戲和萬年曆。

桃子腳國小家長會也非常支持小朋友們的創作，今年的收納盒別出心裁，甚至連國中一年的女兒都吵著說想要今年的禮物，透過每年學生們自己發想、創作，也能從中了解創作、募款的意義。

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