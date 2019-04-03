捐贈二手衣物 附上這個好尷尬！！

2019-04-03 12:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕許多民眾常把穿不到的舊衣物捐給慈善機構，花蓮縣同鄉公益總會最近收到一批二手衣物，裡面竟然還附有成人情趣用品—電動跳蛋，總幹事吳哲仲在臉書呼籲說：「二手衣物不要再送來了，這個是要送到那裡去呢？」相片引起網友關注，紛紛詢問：「還可以使用嗎？」

吳哲仲PO文指出，「跟大家再次宣導，二手衣物不要再送來了，為什麼我們不收呢？因為大家自己看就好了！」同時附上兩袋回收衣物及紫色情趣玩具特寫照，他反問臉友「這個是要送到那裡去呢？還是我要一個一個去問？妳們有需要這個嗎？拜託，這會出事情的啦！」最後在留言串還附上測試影片確認震動功能完好如初，臉友見狀笑翻紛紛按讚轉傳。

捐贈二手衣物雖然是善心舉措，但很多狀況不佳、或是已經損壞的物品，其實也造成很多受贈單位的困擾，有慈善機構就指出，常常收到應該可以當垃圾處理掉的舊物，衣服非常陳舊且充滿污漬，要把大量的衣物分類、清洗，然後挑出尺寸合用的，耗費太多的人力，所以目前都不鼓勵捐贈二手衣物，會依照個案的需求去募集合用的物品。

有臉友笑稱「簡直是健達出奇蛋，每次打開都有不一樣的驚喜」、也有人替衣物原主人緩頰「應該是藏到不小心忘記的吧」，還有網友好言相勸：「有心要給人家衣服就不要這樣做，這樣會讓整裡的人很忙」、「其實都是不會處理的垃圾都當作樂捐」，呼籲「雖然是美意，但也不要造成別人的困擾！」。

花蓮縣同鄉公益總會是由臉書社團花蓮同鄉會發展出來的實體公益社團，會員經常到偏鄉扶助弱勢家庭，並找資源幫忙協助像是火災受災戶、獨居老人漏水屋頂修復等，同時也將募集的愛心物資親自送達到弱勢家庭手中，展現網路鄉民愛的力量大集合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/