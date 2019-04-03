「有圖不一定有真相」 全台首創凹雕掀朝聖熱潮

2019-04-03 12:17

〔記者林國賢／雲林報導〕全台唯一，雲林縣四湖鄉萡子寮彩繪村新增戶外凹雕作品，結合自然光線形成視線錯覺，凹雕變成浮雕，有如佛祖凝視眾生，吸引民眾朝聖拍照，小漁村再掀觀光熱潮。

萡子寮彩繪村創作者曾進成表示，彩繪村將設置2座凹雕作品，結合當地信仰文化，分別是佛祖與溫府千歲，佛祖已完成，透過自然光線折射，產生看物體的反差作用，所以它雖然是凹雕，但看起來是凸出來，變成立體效果，讓遊客感受「有圖不一定有真相」，吸引遊客目光。

從新北市前來朝聖的蕭小姐說，她特別慕名到萡子寮彩繪村觀光，每個彩繪作品都很棒，尤其佛祖凹雕除了相當奇特，佛祖眼光隨著腳步移動跟著移動，全方位凝視遊客，讓她相當感動。

四湖鄉長蘇國瓏表示，萡子寮彩繪村是公所、社區發展協會與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作所創作的觀光帶，再結合鄰近海清宮、黑森林自行車道與三條崙海水浴場，成為觀光旅遊帶，歡迎全國民眾清明假期前來四湖玩。

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