假日藝術課程 即日起免費報名

2019-04-03 12:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕全新北市14所假日藝術學校開辦今年度特色藝術課程，4月起陸續開課，298堂課包括瓦楞紙雕、金工雷切、藍染、電影拍攝課程等，涵蓋視覺藝術、傳統藝術等領域，就讀新北市小學的親子都能報名，弱勢生優先，課程免費，即日開放報名。

新北教育局介紹，三重碧華國小的「瓦楞紙雕」課程聘請讓小勞勃道尼大開眼界的紙雕達人為學生授課，創造獨一無二的紙雕作品；三重自強國中則同時開設5種藝術課程，可同時學到陶藝、玻璃馬賽克、絹印、金工雷雕和機器人等生活美學課程，「金工雷雕課程」更是結合金工、木工及雷射雕課等專業技術，可設計帶有個人風格的卡林巴琴。

新北教育局表示，14所假日藝術學校涵蓋視覺藝術、新媒體藝術、表演藝術、傳統藝術和音樂藝術等領域，五類依序為米倉國小、瑞芳國中、大同國小、自強國中；大觀國小、大觀國中；中山國小、南強工商、莊敬工家、新市國小；文聖國小、吉慶國小；汐止國中、碧華國小等，課表可見https://lll.ntpc.edu.tw/UpLoad/Work/files/0325%E6%9B%B4%E6%96%B0-108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%81%87%E6%97%A5%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%96%8B%E8%AA%B2%E6%99%82%E9%96%93%E7%B8%BD%E8%A1%A8.pdf

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