台南清明掃墓將湧人車潮 警估4/4、4/5達高峰

2019-04-03 11:37

〔記者王俊忠／台南報導〕每年清明掃墓人潮、車潮湧入，造成台南市30處主要公墓及納骨塔區周邊交通壅塞，今年清明連假警方規劃30處墓區、9大風景區交管措施，每天動員約600名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢，籲請民眾多利用掃墓專車、搭乘大眾運輸工具。

市警局針對今年清明節連續假期交通流量預估，4月4日及5日的清晨5時至下午5時將是掃墓高峰期，其中以5日清明節當天車流量最大，將採交管及替代與接駁等措施因應，相關交通管制措施及接駁車如下：

一、交通管制：

（一）「南山公墓」，1.管制時段從4月5日7時起至16時止，2.管制路段：南市南區新都路（大成路至西門路），3.管制地點：新都路與大成路口、大成路1段61巷與新都路口、新都路145巷口、西門路與新都路口，4.管制車種：禁止三輪以上車輛進入，5.例外車輛：接駁公車及公務車輛。

（二）「崇孝塔」，1.管制時段從4月5日7時至16時止，2.管制路段：南市南區健康路133巷口至崇孝塔及竹溪街路口前道路，3.管制地點：竹溪街136號、健康路1段133巷125號、體育路43巷28號，4.管制車種：禁止三輪以上車輛進入，5.例外車輛：公務車輛。

二、 免費接駁車輛如下：

（一）南區南山公墓，4月5日（時間8時至16時），南市殯葬管理所提供12輛中巴接駁專車，於南山公墓內新都路段進行交通管制禁止車輛進入，接駁車於管制路段提供民眾得隨招隨停的搭乘服務。

（二）南化區懷恩堂及思親堂：4月5日（時間7時30分至12時），南化區公所提供懷恩堂2輛及思親堂3輛中巴接駁專車服務；（三）六甲區納骨塔：4月4、5日（時間8時至16時），六甲區公所提供2輛中巴接駁專車；（四）歸仁區納骨塔：4月4日（時間9時至14時），歸仁區公所提供1輛中巴接駁專車。

（五）新營福園：4月5日（時間8時至16時），新營區公所提供5輛接駁專車（體育場停車場至新營福園）服務。

南市交警大隊長翁誌宏表示，連假期間會針對轄區各主要幹道及9大風景區（赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺）與主要墓園，配合各道路主管機關規劃的交通管制措施及大眾運輸工具、編排警力疏導管制，交大勤務中心電視牆會隨時監看路況系統，觀測轄內車流狀況，持續掌握路況，請遊客和民眾多利用替代道路與接駁車，避免壅塞。

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