風禾公園50米滾輪滑梯4/8~4/10整修

2019-04-03 11:31

［記者謝武雄／桃園報導］中路重劃區風禾公園的滾輪滑梯，由於長達50公尺，啟用後即成為最受民眾歡迎的遊憩設施，由於使用頻繁，市府工務局今天公告，包含風禾公園滾輪滑梯、木平台、樟樹林木棧道等設施將於8日至10日進行定期保養，並於11日重新開放使用。

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