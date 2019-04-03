45歲以下女性注意！ 長庚研究：心絞痛盛行率逐年上升

2019-04-03 11:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕45歲的王女士日前出國旅行，在一個鐘乳石洞參觀行程中突然感到胸口悶痛、呼吸困難、頭暈、冒冷汗，幸好她馬上服用硝化甘油舌下錠，休息後症狀就改善了。

「心絞痛」又稱狹心症，大部分是因為冠狀動脈狹窄或痙攣而導致心肌缺血所引起的胸痛。長庚科技大學和林口長庚醫院心臟內科研究團隊研究發現，國內45歲以下女性的心絞痛盛行率逐年上升。

長庚科技大學護理系助理教授蔡青青、林口長庚心臟內科研究團隊，運用全國性的台灣營養健康狀況變遷調查（NAHSIT）資料，首度探討國人心絞痛的發生率與變化。結果顯示，國人心絞痛盛行率為3.5%，約計55萬人，值得注意的是，女性心絞痛盛行率是男性的1.6到1.8倍。

研究團隊發現，女性心絞痛盛行率是男性的1.6到1.8倍。45歲以上的女性心絞痛盛行率逐年下降，但45歲以下女性的心絞痛盛行率，反而從1993年到1996年的4.9%，上升到2005到2008年的5.4%。

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯說，去年曾收治一名年僅24歲女性，有第一型糖尿病和吸菸史，她參加公司舉辦的騎腳踏車旅遊時，突然覺得左肩、脖子和左胸有悶痛感，同時有頭暈、噁心情形，就醫後做運動心電圖檢查出現心肌缺血反應，接受心導管檢查後發現冠狀動脈輕微狹窄，給予口服硝酸鹽類和β受體阻斷劑藥物治療後緩解。

褚柏顯說，過去冠心病一直被認為是男性的疾病，事實上女性因冠心病的整體死亡率比男性還高。由於女性經常出現不典型症狀而延遲就醫或延誤診斷，對於預防冠心病的努力與治療遵從度比男性低。

褚柏顯說，婦女健康的議題經常以乳癌、子宮頸癌、骨質疏鬆等為主，使得女性比較擔心癌症或失能，而忽略對冠心病的警覺性，因此特別提醒年輕女性，對於冠心病應該更加提高警覺，若有任何胸痛不適的症狀應及早就醫。

褚柏顯說，患者除了感到胸前有壓迫感外，還可能會幅射到左手臂、肩部或下巴，或合併呼吸促、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈等現象，通常在休息或使用硝化甘油舌下錠數分鐘後可以緩解，如果疼痛仍持續可能是心肌梗塞的前兆，必須馬上就醫處理。

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