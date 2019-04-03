車牌註記「電動車」 免申請即可免費停中市停車格

2019-04-03 10:57

〔記者張菁雅／台中報導〕為推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市政府持續鼓勵購置電動車，交通局長葉昭甫表示，即日起，凡車牌上有註記「電動車」之汽機車，不用再向交通局申辦電動車證，即享有免費停放台中市公有收費車格的優惠，歡迎車主多加利用。

葉昭甫指出，台中市電動車輛以機車數量成長最快速，據交通部統計資料顯示，去（2018）年1月設籍台中市的電動機車數約1萬2851輛，今年2月已增至2萬5165輛，僅約1年就成長約1倍，研判未來增加速度可能再加快。

葉昭甫表示，根據「台中市公有停車場收費自治條例」規定，行車執照登記為「電能」的汽機車，並貼有交通局核發的停車證，停在台中市收費車格可免收停車費。基於電動機車成長快速，加上監理單位從去年1月1日之後核發的新式電動機車車牌，都有註記「電動車」字樣，為簡政便民，今年3月1日起，凡車牌上有註記「電動車」者，即是監理單位認證的電動車，免再向交通局申辦電動車證，即享有免費停車優惠。

不過，交通局也提醒車主，由於2017年12月31日之前的舊式電動機車車牌，車牌上未註記「電動車」，收費開單員無法從車體外觀辨識是否為電動機車，因此，車主仍須在車牌張貼交通局核發的電動車證，才能免費停車，請舊式車牌的電動機車車主多加留意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/