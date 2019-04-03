「果凍細胞」可常保青春 中研院新技術有助病毒檢測、免疫療法

2019-04-03 11:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕細胞膜的界面複雜且脆弱，細胞死亡後骨架網絡分解、會破壞細胞質和細胞膜中的支撐；中研院研究發現，在細胞中注入果凍化的水凝膠（PEG）後，可保存細胞膜上蛋白質、醣類等生物活性，未來或許能應用在病毒檢測、癌症免疫療法。

中研院生物醫學科學研究所今天發表新研究，研究團隊開發出新技術，利用水凝膠化細胞來保持細胞膜的流動性和與細胞膜的界面活性，藉此包存細胞膜的生物特性，可長達30天以上。

生醫所助研究員胡哲銘指出，注入水凝膠的細胞質地很像果凍，可稱呼為「果凍細胞」，它能保持細胞膜脂類的排列順序，以及細胞膜蛋白質移動性，還能維持細胞表面受體和病毒抗原的交互作用。

研究團隊的實驗用抗原呈現細胞（APC）來當研究標的，當用水凝膠注入抗原呈現細胞後，再與T淋巴細胞結合。

結果發現，變成「果凍細胞」的抗原呈現細胞，能有效促進T淋巴細胞的增生，而這是免疫療法的關鍵；胡哲銘說，未來這應能應用在免疫療法和病毒檢測研發，也能應用在各種細胞膜所產生的交互作用引發的生物功能調控。

這項研究成果已在上月發表在《自然通訊》（Nature Communication），研究團隊也已申請多國專利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/