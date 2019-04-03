不預設清明連假北高行車時間 林佳龍：有信心減少壅塞

2019-04-03 10:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日就是清明節連續假期首日，交通部長林佳龍今赴交通部立法委員會，報告清明連假疏運規劃。林佳龍表示，清明疏運措施建立在過去經驗及大數據分析，許多做法都是希望做到分流減壓效果；相信民眾只要依照規劃進行分流、掌握路況再上路，都能在可接受的時間內達到目的地，雖不預設台北－高雄幾小時會抵達，但交通部有信心會減少壅塞。

林佳龍表示，從上週六、日實施國道收費打7折、連假最後1天夜間免收費時段延長至上午10點，都是希望可能分散尖峰時段車流，像是夜間免收費延長至上午，就是要鼓勵第3天、第4天下午的北返車潮，可利用免收費時段上路；該措施在元旦、228連續假期5-10點免收費，均有4％約6萬輛次移轉。

清明連假又跟一般假期不太相同，林佳龍表示，已指示相關單位，在14處公墓進出道路加強疏運，並呼用民眾多利用1968APP，掌握路況選擇適合自己的時段上路，或多利用地方道路避開尖峰時段、路段，協助交通部紓解塞車。

連續假期即便是小事故，也會造成車流大壅塞，林佳龍表示，今年春節、228連假都會置重兵在重點路段，只要發生事故，20分鐘就能夠排除，這也是減少塞車的原因。

根據高公局統計，今年春節、228連假每日事故平均件數，分別達到109件、106件，但平均處理時間，均能在20分鐘內，短於平日25.9分鐘。

不過林佳龍坦承，雖然有許多疏運措施，但有些路段一定還是會塞車，因為道路容量本身就不足，像是國道5號雪山隧道前後；但疏運措施需要兼顧地方交通情況，不能實施嚴格匝道儀控讓國道順暢，但卻犧牲地方道路交通。因此，林佳龍強調，交通問題車多之後自然會產生，呼籲國人可依照規劃分流上路，協助一起解決塞車。

除既有措施外，立法委員葉宜津今質詢時也特別要求，既然第4天夜間免收費時段延長至上午10點，確實有起到分流效果，要求清明連假第3天上午也能實施免收費，交通部應該不差這一點錢。交通部高公局長趙興華表示，第3天車流量本來就很大，若在給予免費優惠，可能會鼓勵更多短程車流上國道，導致國道更壅塞；不過林佳龍承諾，會進行評估該措施可行性。

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