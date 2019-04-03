清明連假4天 高市：觀光、掃墓祭祖請多加利用大眾運輸

2019-04-03 10:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交通局為紓解清明4天連續假期返鄉及各觀光景點交通，特別研訂「清明節交通疏導計畫」，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，避免塞在路上影響假期心情。

今（108）年清明節連續假期自4月4日至4月7日合計4天，高雄市各墓區將實施交通管制並配合闢駛免費接駁車加強服務，詳細資訊請上高雄市殯葬管理處清明專頁查詢。

另在高雄市觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，於連續假期間每日11至17時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外）。

而西子灣（哈瑪星）地區已全天禁止遊覽車進入哈瑪星（公車及有通行證之大客車除外），遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可搭乘接駁公車或步行前往哈瑪星。另民眾亦可於捷運或輕軌站搭乘橘1、99路、248路、西城快線等市公車前往，交通局將依據觀光旅遊人潮視需求彈性調整公車路線行經接駁中心，連假期間彈性加密班次；至於主要接駁車則可乘坐99區間車，調整為固定路線付費搭乘，約5至10分鐘一班，視狀況彈性加密班次。

為鼓勵民眾利用公共運輸出遊，及避免連假期間高雄市各觀光景點停車位一位難求，交通局特別針對各個觀光景點規劃「捷運+接駁公車」的旅遊路線，遊客只要將車輛停放在7大轉乘捷運站的停車場（詳見附圖），即可搭乘捷運快速進出景點，免去出遊塞車的困擾。

至於開車出遊的民眾，如果想瞭解連假即時路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、「高雄任我行」APP、高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢，並行駛替代道路避開壅塞，另外連假期間各景點均有完善大眾運輸規劃及接駁公車路線，請民眾多利用公共運輸工具安排出遊行程，快快樂樂出門、平平安安回家。

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