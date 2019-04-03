免費打卡勝地遭檢舉！ 「稻草捲心酥」不開了

2019-04-03 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕雲林虎尾一間蘑菇農場，稻田在秋冬收耕之後，農民會將乾稻草捲成一捆捆的巨輪暫置田野，像是巨型「捲心酥」，免費讓遊客打卡拍照。不過，最近業者透露，「捲心酥」只對外開放到4月7日，希望遊客可以趁著清明連假到訪。

金億陽蘑菇農場最近在臉書上表示，最近遭到動保處告知，有民眾檢舉農場沒有給小狗喝水，以及不當飼養等指控，讓農場感到心寒。農場解釋，狗狗看到農場一直有陌生人進來參觀，情緒都會很激動，把自己的水打翻，竟然就因為民眾檢舉沒給水喝。

農場表示，總而言之，為了避免太多不必要的麻煩，他們只開放到4月7日止，大家可以把握最後的清明連假來拍照。

嘉義新港、雲林虎尾一帶的稻田在秋冬收耕之後，農民會將乾稻草捲成一捆捆的巨輪暫置田野，沒想到近期竟吸引攝影好手、網美瘋打卡，紛紛發揮創意大拍田園Kuso照，使自然場景瞬間變身火紅的IG打卡地標。農村期間限定的大型稻草捲，無論是堆疊成山或是散落在田間，都飄著濃濃的異國風情。

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