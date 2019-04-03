保母疑重壓男嬰哄睡害命 兒科醫慟：死前痛苦難以形容

2019-04-03 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區「我們的」育嬰中心廖姓保母前天在哄一名11個月大的李姓男嬰午睡時，竟然將上半身壓在男嬰身上「哄睡」，壓了長達19分鐘，最後導致男嬰喪命。對此，知名小兒科醫師陳木榮在臉書上心痛地說，男嬰「死亡之前的痛苦應該是難以形容的」。

廖女在前天下午1點將男嬰抱到軟墊上，以不當姿勢哄男嬰入睡，男嬰不斷掙扎，但廖女卻未將男嬰放開，而是等到男嬰不動之後才離開，沒想到在下午2點要餵食的時候，男嬰被發現面色發紫，緊急送醫後仍不治。廖女被依業務過失致死罪嫌移送，昨以3萬元交保。

陳木榮看到相關新聞後，昨日在臉書抒發心情，他強調：「一個正常的孩子，因為沒辦法呼吸而死亡，死亡之前的痛苦應該是難以形容的。在兒童節的前夕看到這種新聞，好難過......」

許多網友也紛紛在陳木榮的貼文底下留言表示：「還是自己帶好！我寧可放棄工作也不要把小孩交給陌生人帶。」「當媽後光看到標題就不敢點進去！」「這新聞讓我難受到無法呼吸！可憐的孩子...」「快氣死，這是蓄意謀殺，不是過失致死。」「這是謀殺吧...自己的小孩也不會這樣哄啊。」

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