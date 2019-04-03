南投沙雕園區「有禮」 兒童節有玩又有得拿！

2019-04-03 10:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府直營的南投國際沙雕藝術文化園區，迎接兒童節到來，特別安排進場送好禮、糖果一把抽、沙雕DIY及遊樂氣墊設備，要讓小朋友開心過兒童節！

今年邁入第3年的南投國際沙雕藝術展，係全台第一個永久性沙雕展場，每年展出的巨型沙雕細緻，吸引不少遊客前來參觀，今年以「神話沙城，夢想時空」為主題，目的就是打造孩子們的歡笑園地，不僅沙雕主題內容吸睛有趣，更將在兒童節當天送前200名進場的12歲以下兒童卡通造型文具組，進場還可以免費玩沙雕DIY、糖果一把抓小遊戲，最重要的是兒童節當日還安排2組大型遊樂氣墊設備，讓小朋友在沙雕園區可以釋放精力一整天！

南投縣府文化局表示，此次園區邀請日本、加拿大、中國、台灣等20多位沙雕師參與沙雕創作，每件作品都栩栩如生，更是全台首創「4D沙雕」，結合音效、水霧效果等，創造全新觀賞體驗，讓每位來欣賞的民眾都能身歷其境，進入由沙雕打造出的夢想時空。

全場區分9大區域，由創世紀作為故事起源，並陸續經歷神話區、沙漠區、草原區、海洋區、極地區、競賽區，最後回到南投區，全區80組作品，創新內容包含台灣第1次的沙雕迷宮，12米長的動物大遷徙，以及高達6米的中興新村主雕，且今年因應高速公路局將辦理高速公路橋墩耐震補強工程，使得沙雕展將提前在5月底結束，更值得親子們把握時間前來一遊，相關資訊可上南投沙雕藝術文化園區臉書粉絲團查詢。

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