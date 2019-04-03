保陽宅也護陰宅 消防隊清明節墓地旁發這一袋.....

2019-04-03 08:44

〔記者萬于甄／台南報導〕清明節即將來臨，台南市消防局第五救災救護大隊加強防火宣導勤務，尤其今年清明節有4天連假，許多民眾已提前開始掃墓，此時，雜草公墓火警的案件也相較平時多，為有效降低山林墓地火警，消防人員在清明期間將進駐公墓防火宣導，並發放提水袋，避免民眾掃墓變燒墓。

近年來清明時節不再雨紛紛，消防打火卻欲斷魂？為期2週的清明掃墓期間，南市消防局去年共出勤433件山林公墓火警，其中，第五大隊去年出勤74趟，今年從上週六開始，短短4天也有24件，讓消防人員每到清明節，都像如臨大敵。

為了有效降低此類型火災案件，第五大隊所轄永康、大橋特搜、復興、鹽行、大灣、保西等消防分隊，除在清明4天連假配合各區公所到公墓、納骨塔進行宣導及編排勤務駐點外，永康、復興、保西等分隊另也提前於3月23日開始定期進駐公墓旁發放提水袋，讓民眾掃墓時便利許多。

許多民眾拿到水袋也頻向消防員表達感謝，認為消防人員不僅保護大眾的住宅生命財產安全，清明節還要守護「陰宅」，真的相當辛苦。

第五大隊長黃輝林表示，清明節是慎終追遠的節日，因此在掃墓祭祖的過程中，希望民眾記住「4不2記得」口訣，「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅灰燼、記得收垃圾」，在這重要的日子展現莊嚴一面，同時注意用火安全，避免造成火災及空汙。

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