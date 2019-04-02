高雄水情吃緊！高屏溪流量只能撐1個月 備援用水也減半

2019-04-02 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情吃緊，高屏溪流量持續下探，預估只能撐1個月，與台南共用的南化水庫蓄水量只剩下4成，備援用水也因枯水期支援減半，各區公所掛布條、跑馬燈，呼籲民眾節約用水。

高雄今年1至3月降雨量，僅歷年同期平均值3至4成，高屏溪流量今天下探每秒15.4立方公尺，逼近警戒值每秒12立方公尺，預估只能撐3至4周，山區甲仙攔河堰也因水量不足，未引水挹注南化水庫，全部下放農田灌溉，確保一期稻作供灌至5月底。

而高雄與台南共用南化水庫目前蓄水量只剩下4成，大約是4000萬噸，面對降雨遙遙無期，南化水庫每日減少供水，從45萬降至36萬噸，盼今年5月底雨汛期前，保留2000萬噸蓄水量。

但令人擔憂的是，高雄每日用水110萬噸、台南每日用水92萬噸，以南化水庫現有蓄水量，一旦都不下雨，連台南用水都不夠，高雄必須靠自己，目前每日供水5萬噸，北上支援台南用水，減少南化水庫使用量。

而地下及伏流水原本每日可支援60萬噸因應，但適逢枯水期，高屏溪下游水量變少，氨、氮也過高，水質不佳，造成東港溪原水前處理工程、九曲堂伏流水工程共30萬噸用水，難以作為備援用水。

高雄市水利局整備149口抗旱井，每日提供3.5萬噸回收水給營建工地，作為防揚塵等非人體接觸使用，環保局垃圾車懸掛紅布條，各區公所也以跑馬燈或掛布條，提醒民眾務必節約用水。

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