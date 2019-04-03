「咖哩食厭世」好有愛！ 免費供餐弱勢、設「享食冰箱」做公益

2019-04-03 00:19

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區公所旁、九和六街一家名為「咖哩食厭世」的實驗性創新基地，從週一至週五不但賣咖哩飯，每天限量提供40份（午、晚餐各20份）的飯盒，免費給低收或中低收入戶、緊急救難需求，或背負就學貸款的青年享用，創新公益模式還包設置「享食冰箱」，鼓勵店家放入吃不完、沒過期的食材，提供弱勢民眾索取，也避免食材浪費。

33歲的龍潭子弟邱子軒，原在SOGO商圈開設餐廳，後來參與在地公共事務，4年前成立以桃園返鄉青年為主的「洄游創生」團隊，團隊10名成員平均年齡不到27歲，期待以社會企業模式，運用自身企畫、行銷與設計專業能力，爭取更多機會獲取利潤，藉以提升團隊青年薪資及投入場域營運，並將一定盈餘比例做為公益分配；「咖哩食厭世」因此誕生，而採用食品的「食」，討厭的「驗」，此KUSO諧音，讓人印象深刻。

邱子軒邀請原本也在中壢街頭經營咖哩飯餐車的朱澤宇掌廚，以庶民美食為出發點，不只販售咖哩飯，搭配剩食概念，還設有「享食冰箱」，方便店家把吃不完或即期食品放進冰箱內，但禁止現金交易，有需要者均可到店內免費拿取。

這裡甚至提供街頭販售計畫，幫助二度就業婦女、新住民身分或緊急狀況的民眾就業，雖然才剛開始營運半個月，已經漸漸獲得社區共鳴。

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