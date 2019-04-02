金門增「天眼」 亂倒垃圾最高罰30萬

2019-04-02 22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣環保局落實垃圾不落地，今天起在全縣10餘處「經常性的髒亂點」中的重點區域架設監視器，透過24小時錄影取締亂丟垃圾行為，一旦發現有任意丟棄垃圾，且經查證確認行為人，將依違反廢棄物清理法規定，可處新台幣1200元至6000元罰款，若是亂倒事業廢棄物，最高可罰30萬元。

金門林地密布，尤以城區與郊區交界，常可見生活垃圾被丟棄於草叢，更有甚者，把一般垃圾丟置於路旁廚餘筒，今年農曆過年更有只圖一己方便的人，在長假中亂倒垃圾，直接將廚餘筒當成垃圾場，造成一片髒亂、臭氣四溢，嚴重影響過年歡樂氣氛。

縣環保局表示，民眾隨意亂丟垃圾一直是破壞環境衛生的最大元凶，環保局去年查獲裁罰67件亂丟垃圾案件，對於經常性髒亂點，除將採不定時、定點稽查及宣導，並於重點區域增設監視器，取締亂丟垃圾行為；亂丟一般生活垃圾將遭裁處1200元至6000元罰款，亂倒事業廢棄物最高可處30萬元罰款。

縣環保局表示，依據「金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾可利用手機或行車紀錄器拍攝亂丟垃圾行為人及車牌號碼，並註明時間、地點等明確事證向環保局檢舉，經查證屬實將依法告發，並於行為人繳費後，提撥罰款金額的30%發給檢舉人獎金，希望藉由全民力量共同維護環境整潔。

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