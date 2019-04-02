醫病》大腹便便竟是子宮肌瘤 手術後真的懷孕了

2019-04-02 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕39歲林小姐4年前胃食道逆流嚴重，又摸到腹部硬塊，就醫發現多發性子宮肌瘤，得剖腹取出，因為害怕拖了2年，腫瘤長得又多又大，頂到腸胃也壓迫腎臟，導致腎積水，腹大如懷胎6個月，經海扶刀無創手術消融腫瘤，現在成功懷孕，真得懷胎6個月了，準備當媽媽！

中山醫學大學附設醫院婦產部暨海扶刀中心主任應宗和指出，多發性子宮肌瘤是子宮上面長了大大小小許多肌瘤，林小姐前年到診時，子宮肌瘤超過10顆，最大的有7公分大，原本在骨盆腔的子宮，肌瘤已經長滿腹部，頂到腰椎，使腸胃位移，壓迫到輸尿管，造成尿液逆流、腎積水。

應宗和說，這類多發性子宮肌瘤，必須剖腹開刀取出，除了手術時間長且出血量大，林小姐評估後選擇自費海扶刀無創手術，以超音波高溫消融肌瘤，使組織壞死再被人體逐漸吸收，6個月後已經消失70％，解除腹中大患。

去年林小姐結交男友並成功懷孕，目前懷孕6個月，非常開心，今天分享經驗也感謝醫療團隊，呼籲病友有子宮肌瘤要治療，就不要拖延，以免擔擱人生幸福。

應宗和指出，子宮肌瘤發生原因是體質因素，大多數沒有症狀，有的話多是腹痛、月經量過多、貧血、嚴重痛經、懷孕率降低等，40歲後有約3分之1婦女罹患，經過藥物等保守治療無效，就要考慮手術治療，雖然子宮肌瘤幾乎是良性腫瘤，僅千分之3至5會惡化成惡性腫瘤，但如果肌瘤長很快，或停經後仍持續變大，就要特別注意。

中山附醫婦產科醫師廖韻涵補充說，海扶刀手術適用於多發性子宮肌瘤、單一巨大腫瘤及大的子宮內膜瘤，但腹部手術曾沾黏、或腹部有疤痕及內科疾病者，則較不適合，須經醫師評估

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