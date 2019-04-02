獨老有一餐沒一餐 丁山肉丸這麼做

2019-04-02 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕照顧獨老！華山基金會中區站今天舉辦6週年感恩會，邀請長輩同慶，地方社團為長輩量血壓、義診、義剪及做健康促進活動，準備豐盛餐點邀請一起逗陣呷飯聊天!

華山中區站長邱祉瑄說，中區服務共55位長輩，像鄭爺爺在30年前與妻子離異後獨居，住的房子也沒有門牌號碼，經濟差只能省吃儉用，後來疾病也纏身，總是要等到領津貼當天才敢去看就診，華山基金會自前年開始關懷鄭爺爺，不定期提供關懷訪視、福利諮詢及物資協助等服務。

鄭爺爺貧困且牙口欠佳，過著有一餐、沒一餐的日子，華山擔心他營養不足，影響到健康，連結愛心店家丁山肉丸提供愛心待用餐，也為鄭爺爺帶來軟Q、熱騰騰的肉丸，溫暖他的心和胃。

邱祉瑄也在週年慶會中感謝丁山肉丸自106年提供中區天使站每月30份餐點，溫飽30個弱勢長輩的胃，丁山肉丸老闆也謙稱，只是盡棉薄之力，期盼能拋磚引玉，號召更多在地企業團體成為愛心待用餐店家，溫暖中區舊城。

邱祉瑄說，中區天使站服務務55位長輩，尚缺50位待認助，邀請民眾加入「送愛到家，每月1250」的認助計畫，讓長輩感受愛與關懷。

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