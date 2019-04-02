用「孫悟空治豬八戒」12年 豬農違法養獼猴緩起訴

2019-04-02 22:56

［記者陳恩惠／台北報導］新北市六旬陳姓養殖戶聽信「只有孫悟空治得了豬八戒」的古老傳說，將友人贈送1隻台灣獼猴養在新北市淡水區的養豬場內長達12年，直到去年間遭人檢舉違法鍊拴猴子，保七總隊會同新北市動保處前往帶回猴子收容，士林地檢署偵結，將陳男依違反野生動物保育法案件予以緩起訴處分，1年期間向公庫支付1萬元，並完成2小時的「預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程」。

緩起訴指出，陳姓男子明知台灣獼猴（學名：Macaca Cyclopis）是農委會公告列為保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，2007年6月間，友人將拾獲的台灣獼猴送他，陳男說，早年剛經營養豬場時，小豬仔連連暴斃或病死，損失慘重，村裡老一輩告知，只要在豬舍養猴子「坐鎮」，豬隻就不會病死，長輩還以「西遊記」為例，表示除了唐僧外，只有孫悟空能治得了豬八戒，於是將獼猴以鐵鍊拴在養豬場內飼養。

檢察官說，由於陳男坦承違法飼養台灣獼猴，頗具悔意，認為以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，被告應於緩起訴處分確定之日起半年內，向公庫支付新台幣1萬元，並完成士林地檢署指定的「預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程」2小時。

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