紀念喀哩國小老校友陳茂村 學校在社區共讀站設銅雕及專區感念

2019-04-02 21:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區喀哩國小的校友陳茂村爺爺是校友，生前捐助獎助學金給學校，甚至三年前過世後，家人把四十多萬的奠儀捐給學校作為社區共讀站圖書經費，學校感念陳茂村對學校的愛，在社區共讀站設陳茂村紀念專區，還刻了一個老爺爺的銅雕，掛在壁上表示感念。

一百零五年過世的陳茂村，當時爺爺七十四歲，陳茂村是喀哩國小的校友，年輕時在喀哩社區從事自行車業，被稱為「鐵馬村」子女成長後，就退休。

陳茂村的三個子女事業有成，在一百零四年時，想要回饋社會，因為自己只是小學畢業，因此很希望小朋友都能夠多念書，因此便每一學期捐十萬元，一年就捐二十萬。

但陳茂村於一百零五年往生，其子女為他成立基金會，只要學校有需要，就會捐款給學校。

為紀念並表彰陳茂村的善行義舉，陳茂村的子女共同籌畫成立「陳茂村爺爺-哩來愛閱館教育基金」，而哩來受閱館就是學校的社區共讀站。

學校並於館內設立由知名銅雕藝術家江沖默雕塑的陳茂村爺爺銅雕，今天正式揭幕，讓每一位入館民眾、學子均能飲水思源，了解陳茂村爺爺的生平事蹟，感念其造福地方的善行。

此外，烏日區婦女會理事長吳瓊華議員亦號召發起贈書活動，並在今日舉辦贈書儀式。吳瓊華表示，婦女會長期以來關注教育及弱勢團體的扶助，運用社會資源挹注與關心。此次贈書活動也獲各界人士熱烈響應，以最實際的行動來表達對溪南地區學子的關懷。

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