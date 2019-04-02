搶救受暴者 得獎社工：服務生涯如天天上演八點檔

2019-04-02 21:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天4月2日「全國社工日」，台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心林晏禎和王文燕，一位是性侵害防治組社工督導、一位是成人保護組社工，兩人服務年資都超過10年以上，今年雙雙獲衛生褔利部全國社工專業人員表揚「服務績優」獎。

王文燕於2011年起加入家防中心團隊，曾服務過的兒保、性侵害及成人保護等案件超過1200案。王文燕說，社工服務生涯中，每天都上演著有如八點檔的劇情，她曾強制安置被不當照顧的兒童，差點慘遭情緒失控的媽媽毆打、處理成人保護案件一併處理婆媳問題，最後婆媳兩人關係因而改善。

她印象最深刻的，某位因家庭問題被安置的少女，因不想留在庇護所，多次徒手砸破燈管，以碎片割傷自己，在庇護所的白牆上留下各種不滿的血紅文字，經耐心開導，少女從抗拒到接受，最後也開始改變想法和言行，成功返家與家人團聚。

王文燕表示，從來沒後悔投入社工行業，因為社工不只是一個助人的行業，同時也讓她從服務對象上得到許多的學習、反思及感動。

林晏禎回憶大學剛畢業時，第1次在凌晨兩點多出勤處理緊急兒保案件，當時她對業務流程尚未完全熟悉，帶著驚恐又緊張情緒，處理遭受亂倫的孩子直到天亮，那一夜讓她認識一線兒保社工的辛苦，也發現原來家的樣貌是如此多元且複雜。

接下來的日子她從疏忽照顧的父母手中搶下嬰兒、從施虐家庭救出幼童，短暫的時間內她就安置20名幼童，如此的震撼教育，曾讓她想「逃離」。

但是，林晏禎仍懷抱熱枕，累積經驗逐漸可以臨危不亂處理個案，如今已帶領的社工逾30人，她將保護性工作視為使命，希望能幫助更多社工願意投入這領域。

台南市社會局表示，衛福部今天表揚全國資優社工，今年全國共有165名社工接受表揚，其中台南有11位社工人員獲獎。

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