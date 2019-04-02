苗栗縣檢舉烏賊車有獎金了 成案每件賞300元

2019-04-02 20:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議今天通過「苗栗縣使用中車輛排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法草案」，苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳說，民眾檢舉「烏賊車」須具名檢舉，而且檢附相關照片，供環保局審核，事證明確後每件核發獎金300元，匿名檢舉則不受理。

蔡政勳指出，苗栗縣檢舉烏賊車每年約100件，被檢舉者一旦污染事證明確，分機車、小型車及大型車種，依空污法相關法令，處以1500元到2萬元不等罰金。

今天通過的「苗栗縣使用中車輛排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法草案」規定，人民發現有污染之虞車輛，得以書面、網路或電子郵件敘明車號、車種、發現時間、地點及污染事實之照片或影片，向環保局檢舉。

檢舉人應自發現有污染之虞車輛日起15日內提出檢舉，並留下真實姓名、聯絡電話及地址；未依前2項規定檢舉者，不予受理。至於匿名檢舉者或經查證所留姓名、住址、聯絡電話或電子郵件位址偽冒、虛報或不實，或經主管機關調查認定無污染之虞，將不予辦理。

草案中規定，檢舉人對同一輛有污染之虞車輛，檢附3張以上可顯示車輛確為行進中之照片，每張照片均可判別拍攝日期及時間，且任一張照片可判別地點、車號及排煙污染情形嚴重供佐證者；或者檢附5秒以上15秒以下行進中影片，且影片可清晰顯示拍攝日期、時間、地點、車號及排煙污染情形嚴重供佐證者。

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