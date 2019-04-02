心肌梗塞救命 保握關鍵90分鐘黃金治療期

2019-04-02 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕桃園一名40歲彭先生，日前至埔里訪友突然昏倒失去意識，轉院緊急施行心導管手術，幸運挽回一命；台中73歲王姓男子則是在家暈倒，送醫確認為急性肺動脈栓塞，經葉克膜維持生命跡象後，再經心導管治療，日前也已康復出院，醫師提醒，心肌梗塞等心血管急症患者，要把握90分鐘的黃金治療時間，「每1秒鐘都很珍貴！」。

亞大醫院心臟檢查室主任張育晟指出，這名彭姓患者日前到埔里訪友時昏倒，友人發現趕緊送到鄰近醫院CPR和電擊，因生命徵象不穩定趕緊轉院，到院時呈現心因性休克，先置放葉克膜支持心肺功能，再進行心導管手術及重建冠狀動脈血流，順利救回一命。

張育晟指出，依據國際標準，心肌梗塞患者應於到院後的90分鐘內打通血管，完成血管擴張術，搶救心肌壞死，若轉診至第二家醫院，也需於60分鐘內打通血管，彭姓患者雖病情嚴重複雜，但團隊仍在55分鐘完成，強調：「每1秒鐘都很珍貴，時間越短越好」。

另一名王伯伯，兩個月前開始感到胸悶，日前早上起床突然昏倒，送醫檢查發現雙側肺動脈出現大塊血栓，緊急會同心臟外科協助置放葉克膜後，再透過「超音波震碎血栓導管」緊急溶栓才脫離險境。

心臟內科主任王宇澄強調，心血管急症病情變化大，除須具備緊急心導管手術團隊，還要有葉克膜體外維生系統團隊配合，提醒心臟病好發於中壯年族群，男性約40~50歲，女性約50~60歲，有三高、吸菸及有家族史的民眾，更是動脈硬化的高風險群，平時要做好三高的控制，不要吃太鹹，少抽菸或是戒菸，並養成規律運動習慣。

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