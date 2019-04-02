豐陽國中、翁子、福陽國小100多位學生騎鐵馬 送愛到非洲！

2019-04-02 19:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐陽國中、翁子國小、福陽國小與世界展望會共同舉辦「送愛到非洲～鐵馬小英雄」活動，115位學生今天完成來回9公里的鐵馬闖關挑戰，藉此體驗非洲艱困的取水環境，活動並結合公益，學生家長共同捐款2萬元，協助非洲孩童建立乾淨取水環境；教育局則期盼透過導覽體驗，讓學生更能感受水資源的重要性。

教育局表示，豐原區翁子國小推展優質戶外教育課程有成，獲選為台中市107學年度戶外教育種子學校，學校將此經驗對外連結、拓展與推廣，今天邀請豐陽國中與福陽國小組成戶外教育聯盟，共同規劃優質戶外教學路線，並與世界展望會辦理「送愛到非洲～鐵馬小英雄」活動，三校總計115位學生參與任務。

參與學生除在后豐鐵馬道騎乘鐵馬體驗，並參與鐵馬知識數位搶答、酒廠躲貓貓、惜水接力賽、鐵馬維修賽、花博蘭花比一比等闖關，其中，由世界展望會設計的「惜水接力賽」，兩隊學生用水杯接力傳送，腳踩按摩板，體驗非洲艱困的取水環境，以培養學生關懷生態與水資源的情懷。

翁子國小校長詹文成表示，本次活動由學校的自然、社會、綜合領域課程延伸發展，連結周圍景點的后豐鐵道文化、客家文物館、石岡水壩，希望透過導覽體驗，並讓師生實地走讀，了解土地生命與人文歷史的關聯。

教育局指出，這一系列學習活動包含活動前3週先辦理認識鐵馬課程，包括腳踏車的基本維修與保養、騎乘技巧與騎車安全及禮節等，翁子國小特別聘請「三多力單車精品館」顧問呂昇印為學生講授，並延伸學校課程結合體驗后豐鐵馬道文化，並安排學生到東勢客家文物館、石岡水壩等參訪了解921大地震對壩體造成的損害及附近的特殊地形。

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