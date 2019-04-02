林佳龍：高鐵今年不漲價 修法未涉及Uber跟計程車

2019-04-02 16:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部長林佳龍今天下午現勘基隆港相關建設，媒體詢問對「Uber條款」及高鐵漲價議題，林佳龍說，這次只針對租賃車業，還沒有涉及到Uber跟計程車，歡迎大家充分表達意見；至於高鐵，今年不會漲價。

林佳龍說，有關交通運輸管理規則的修改預告，現在還在徵詢各界意見，歡迎大家針對未來分業管理的制度，怎麼樣讓乘客有更好的公共運輸服務，大家集思廣益，這次只針對租賃車業，還沒有涉及到Uber跟計程車，Uber是一個資訊平台，合作對象很廣，有些國家包括計程車，這個模式希望大家充分表達意見，一切以讓乘客有最高品質的服務，創新共享經濟有發展機會，也兼顧計程車業公平的競爭環境。

高鐵部分，林佳龍說，交通部會定期公告基本票價的計算，可是並不代表會漲價，高鐵董事長江耀宗也深知高鐵負擔社會的公共運輸責任，這些年政府挹注很多財政支持，對他們營運很有幫助，現在搭乘人數也大量增加，高鐵除了交通運輸，像觀光旅遊、連接地方接駁交通，來縮短城鄉差距，也是高鐵的責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/